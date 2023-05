Près de six millions de Français souffrent d'hypertension sans le savoir

Cette maladie chronique est ainsi "la plus fréquente en France", mais nombre de porteurs l'ignorent. Toujours selon ces travaux, "près de six millions d'adultes sont hypertendus sans le savoir". "La connaissance, le traitement et le contrôle de l'HTA restent sous-optimaux en France et n'ont connu aucune amélioration récente, certains indicateurs ayant même subi une dégradation", déplore Santé publique France. Pour l'agence, ce manque de connaissance peut notamment s'expliquer par un dépistage insuffisamment performant ou la difficulté de compréhension et d'acceptation du diagnostic par les patients lors de l'annonce de la maladie.

Plus de quatre millions d'hypertendus sous traitement n'ont également "pas une pression artérielle contrôlée", poursuit l'agence. Et si plus d'1,6 million d'adultes initient chaque année un traitement antihypertenseur, "la crise du Covid-19 a eu un impact significatif avec une baisse de 11% de ces initiations en lien avec une diminution du recours aux soins". En 2020, cette diminution a été particulièrement importante chez les femmes (-16%), atteignant même plus de 30% de baisse chez celles âgées de 75 à 84 ans par rapport à la baisse observée chez les hommes (-5%). Et en 2021, contrairement à ce qui a été observé chez les hommes, aucun rattrapage ne l'a été chez les femmes.