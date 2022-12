Préservatifs : le jour où... Christophe Dechavanne a lancé l'opération "Sortez couverts" à la télévision

"Pour vous aimer, sortez couverts" : c'est avec ces mots prononcés il y a tout juste 20 ans à l'écran que Christophe Dechavanne a popularisé cette expression imagée, destinée à encourager les Français, et en particulier les plus jeunes, à se protéger lors de leurs rapports sexuels, notamment contre le virus du sida. Ce slogan, lancé dans son émission culte "Ciel mon mardi", sur TF1, sert peu après à nommer une opération à part entière, initiée le 16 juin 1992 en direct lors d'un des numéros du programme. Avant de devenir une marque de préservatifs désormais remboursée par l'Assurance Maladie. "Sortez couverts" est aussi resté, au fil des années, un leitmotiv clôturant chaque programme de l'animateur phare de télévision.

L'opération avait pour ambition de "promouvoir et banaliser l'achat et le port de préservatifs", comme l'annonçait l'AFP le 12 juin 1992. Au cours de celle-ci, un "train-forum" s'est mis en route depuis la Gare de Lyon à Paris, pour rallier Lyon, Marseille, Nice, Montpellier et Toulouse, avec à son bord des bénévoles de l'association AIDES, pour faire de la prévention et distribuer gratuitement des préservatifs. L'objectif était clair : lutter contre la propagation du sida, une maladie sexuellement transmissible mortelle provoquée par le VIH, dont les scientifiques n'ont découvert l'existence qu'une décennie plus tôt. En 1994, le nombre de morts culminait à plus de 4000 en France, avant une lente décrue amorcée seulement l'année suivante.