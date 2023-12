Prévention du diabète : voici la vitesse à laquelle il faudrait marcher pour limiter les risques

Selon une récente étude, la marche rapide permet de réduire significativement le risque de développer un diabète de type 2. Plus en détail, les bénéfices s'accentuent à mesure que la vitesse de marche s'accroit. Accélérer de 1 km/h permettrait ainsi d'augmenter la réduction du risque de développer la maladie de 9 %.

Avoir une activité physique, et notamment marcher de façon régulière, est bon pour la santé. Si cela n'est plus à démontrer, une récente étude est allée plus loin en mettant en parallèle des effets concrets de cette pratique sur l'organisme avec la vitesse de déplacement. En l'occurrence, marcher à un rythme soutenu permet de réduire significativement le risque de développer un diabète de type 2, détaillent les travaux de chercheurs de Semnan University of Medical Sciences (Iran) publiés il y a quelques jours dans le British Journal of Sports Medicine. Si les premiers bénéfices sont observables à une vitesse de marche moyenne ou normale, ces derniers s'accentuent à mesure que le rythme est soutenu.

"La présente méta-analyse des études de cohorte suggère que la marche assez rapide et rapide/à grands pas, indépendamment du volume total d'activité physique ou du temps passé à marcher par jour, peut être associée à un risque plus faible de diabète de type 2 chez les adultes", détaillent les auteurs. À titre de repère, accélérer de 1 km/h permettrait d'accroitre la réduction des risques de développer du diabète de type 2 de 9 %.

Près de 40% de risque en moins dès 6 km/h

Dans le détail, en comparaison à une vitesse de marche inférieure à 3 km/h, une vitesse de marche de 3 à 5 km/h est associée à un risque de diabète de type 2 réduit de 15 %, et ce quelle que soit la durée de la marche. Marcher de 5 à 6 km/h est associé à un risque réduit de 24% tandis que marcher à une vitesse supérieure à 6 km/h est associé à un risque diminué de 39 % de développer la maladie.

Pour arriver à ces résultats, l’équipe composée de chercheurs britanniques, iraniens et norvégiens, a analysé des études comprenant dix cohortes, publiées entre 1999 et 2022 et s'échelonnant sur des périodes de suivi de trois à onze ans. Au total, cette méta-analyse s'appuie sur les données de 508.121 patients adultes originaires du Royaume-Uni, du Japon et des États-Unis.

À noter toutefois que les résultats de l'étude s'accompagnent de certaines réserves, les personnes marchant le plus vite étant le plus souvent exemptes de certains problèmes de santé, comme l'obésité, avec une hygiène de vie entrant globalement dans l'équation face au risque de diabète de type 2.

Cette pathologie, qui touche environ 4,5% des Français, est devenue l'une des principales menaces pour la santé dans le monde du fait d'une prévalence en forte croissance au cours des trois dernières décennies, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).