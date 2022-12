Les températures glaciales augmentent le risque de crise cardiaque

Les températures chutent, protégez votre coeur ! On le savait, le froid affecte l’organisme, en particulier les artères et le cœur, ce qui augmente le risque de décès chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Une équipe de chercheurs de l’université américaine d’Harvard le confirme aujourd'hui, chiffres à l'appui, dans une étude repérée par nos confrères du site Futura-Science et publiée le 12 décembre dernier dans la revue médicale Circulation.