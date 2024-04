Prise de sang : comment lire les résultats de vos analyses ?

Des valeurs de référence vous permettent de savoir si les taux affichés sur votre analyse de sang sont corrects. La NFS, qui figure sur chaque bilan, évalue l’état des cellules du sang. Les taux de ferritine, de glycémie ou encore de cholestérol peuvent être analysés, selon le type de bilan sollicité.

Pour diagnostiquer un éventuel problème de santé, pour le suivi d’une maladie ou pour un simple contrôle, votre médecin peut vous prescrire une prise de sang. Si le résultat est alors vivement attendu par le patient, il n’est pas rare de se trouver un peu démuni, tant le langage médical employé peut sembler étrange. Voici donc quelques informations pratiques pour comprendre les résultats de votre bilan sanguin.

Que représentent les valeurs de référence ?

À côté de chaque résultat obtenu, souvent sur la droite du document, la mention VR est normalement inscrite. Elle correspond à la valeur de référence, qui est une norme de résultat. Elle varie selon “les techniques de dosage utilisées, le sexe et l’âge”, peut-on lire sur le site Ameli.fr. Il vous assure que votre taux obtenu pour l’analyse effectuée est correct, dès lors qu’il est compris dans cette norme. En cas d’anomalie, la donnée problématique est généralement indiquée en gras. Néanmoins, si le chiffre inscrit est inférieur ou supérieur aux limites fixées, cela ne signifie pas forcément que vous avez une maladie ou un problème de santé. Le mieux est de contacter votre médecin pour lui faire part de ce résultat, afin qu’il vous fournisse des précisions.

La NFS ou l’hémogramme

Sur le document de résultats de votre prise de sang, s’affiche l’hémogramme, appelée aussi la numération formule sanguine (NFS). Ces données dénombrent et analysent les différentes cellules du sang. Parmi elles, les globules rouges, souvent inscrites sous le nom hématies, qui servent à transporter l’oxygène des poumons vers les tissus. Cette évaluation permet notamment de détecter une polyglobulie, en cas de taux trop élevé, ou une anémie, si le taux est trop faible. L'évaluation des hématies est divisée en plusieurs analyses : l’hémoglobine, l’hématocrite, le volume globulaire moyen (VGM), la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) et la concentration globulaire moyenne en hémoglobine (CGMH).

Les plaquettes font aussi partie de cette analyse puisque l’évaluation de leur taux peut permettre de diagnostiquer une éventuelle infection, un problème de coagulation ou la présence de caillots de sang. Enfin, les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont analysés. Un taux anormalement faible ou élevé peut être l’illustration d’une allergie, ou encore d’une infection virale, bactérienne ou parasitaire.

La ferritine et la glycémie

Le dosage de la ferritine est communément inscrit dans un bilan sanguin. Il s’agit du taux de stockage du fer dans le sang. Si le taux affiché est inférieur à la valeur de référence, cela signifie que vous avez une carence en fer, que l’on appelle aussi une anémie. À l'inverse, un taux trop élevé peut avoir plusieurs causes, comme une anomalie génétique, une maladie chronique ou un alcoolisme.

L’examen de la glycémie consiste à mesurer le taux de glucose dans le sang. Cette analyse est souvent à effectuer à jeun, ou après absorption d’un liquide contenant une grande quantité de glucose, lorsqu’il s’agit d’un contrôle ou d’une suspicion de diabète. Si le taux affiché sur votre bilan est inférieur à la valeur de référence, vous êtes en situation d'hypoglycémie. À l’inverse, si le taux est supérieur à la norme, vous êtes en hyperglycémie et donc, vraisemblablement, face à un diabète.

La VS et la CRP

La vitesse de sédimentation (VS) et la protéine C-réactive (CRP) sont les données qui figurent dans un bilan inflammatoire sanguin. La vitesse de sédimentation “correspond à la quantité de sang coagulé dans un tube au bout d’une ou deux heures”, explique l’Assurance maladie sur son site internet. La VS permet ainsi de diagnostiquer une inflammation aiguë ou chronique. La protéine C-réactive, fabriquée par la foie, indique quant à elle une infection ou une inflammation, lorsque le taux est supérieur à la norme.

Le cholestérol et la créatinine

Si vous effectuez un bilan sanguin pour évaluer votre cholestérol, vous verrez apparaître plusieurs lignes sur votre document de résultats : le taux de cholestérol total, le LDL-cholestérol, aussi appelé “mauvais cholestérol”, et le HDL-cholestérol, qui est lui le “bon cholestérol”. Là encore, les valeurs de références indiquées sur votre bilan vous permettent de savoir si vos taux sont corrects. A noter que pour le LDL-cholestérol, la norme diffère selon les facteurs de risque cardiovasculaire de chaque patient, précise l’Assurance maladie.

Analysée dans le cas d’un contrôle rénal, la créatinine provient de la dégradation de la créatine par les reins. La créatine étant une substance présente dans les muscles, utilisée pour produire de l’énergie. Le taux normal de créatinine produit par votre corps dépend de votre masse musculaire. Lorsque votre taux est supérieur à ce qu’il devrait normalement être, cela peut être dû à un problème rénal.

Les enzymes hépatiques

En cas de maladie du foie ou de suspicion d’anomalie, un bilan hépatique peut vous être prescrit. Les enzymes hépatiques sont alors étudiées. Elles se décomposent en deux grandes familles : les transaminases et les enzymes de la cholestase. Pour l’analyse des transaminases, l’alanine aminotransférase (ALAT) et l’aspartate aminotransférase (ASAT) sont examinées. Des taux anormalement élevés peuvent ainsi révéler une hépatite A, B, C, une cirrhose, ou encore une affection musculaire ou cardiaque.

À noter que, d’un laboratoire à l’autre, les résultats de votre bilan sanguin peuvent légèrement varier. Cela est dû “à l’emploi de techniques de dosage différentes”, explique l’Assurance maladie. En cas de contrôle ou de suivi, il est donc conseillé d’effectuer l’ensemble de vos analyses dans le même laboratoire.