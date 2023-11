Prix des cigarettes, interdiction des Puff, zones sans tabac... Le plan du gouvernement contre le tabagisme

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé ce mardi plusieurs mesures dans le cadre du Programme national de lutte contre le tabac (2023-2027). Le prix du paquet de cigarettes va ainsi atteindre 13 euros à la fin du quinquennat, tandis que les espaces publics extérieurs sans tabac vont être généralisés.

Face au tabac, le gouvernement tente de mettre les bouchées doubles. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau annonce, ce mardi 28 novembre, plusieurs mesures dans le cadre du nouveau plan national de lutte contre le tabagisme. Alors que le tabac demeure la première cause de mortalité en France, avec quelque 75.000 décès par an, la hausse du prix du paquet de cigarettes va se poursuivre.

Un paquet plus cher

Après une augmentation de 40 à 50 centimes au 1ᵉʳ janvier 2024 liée à l'inflation, c'est bien la politique volontariste du gouvernement qui va faire grimper les prix. En 2025, le paquet devrait être vendu à 12 euros, pour atteindre 13 euros à la fin du quinquennat, en 2026.

De nombreux espaces sans tabac

Pour lutter contre le tabagisme, le gouvernement veut donc faire payer plus cher les fumeurs et réduire les zones dans lesquelles la cigarette est autorisée. Y compris les espaces publics. D'après le ministère, la France compte actuellement 7200 espaces sans tabac, comme à Reims ou dans de nombreuses communes d'Alsace. Ces derniers vont être généralisés. Il sera bientôt interdit de fumer dans plus de parcs publics, forêts ou encore aux abords de nombreuses écoles.

Une question de santé publique, d'abord, "mais aussi environnementale", vante l'entourage d'Aurélien Rousseau auprès de TF1-LCI. "Les mégots jetés dans les rues représentent chaque année plus de 20.000 tonnes de déchets." Des exceptions temporaires pourront toutefois être accordées par le maire, par exemple si une ville accueille un festival.

Interdiction des Puff

En outre, le gouvernement entend également interdire les Puff, via une proposition de loi qui arrivera en séance publique à l'Assemblée nationale le 4 décembre prochain. Ces cigarettes bon marché, au goût acidulé ou fruité et au design coloré, inquiètent, car elles ciblent des adolescents, alors que la cigarette électronique est interdite aux mineurs.

La proposition de loi est soutenue par le gouvernement. Si elle est votée, l'Union européenne devra ensuite valider l'interdiction des Puff dans un délai d'environ six mois. Si le parcours va à son terme, elles pourraient être définitivement bannies à la rentrée de septembre 2024.