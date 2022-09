Procès de Millas : qu’est-ce que le syndrome du cœur brisé dont aurait été victime la conductrice du bus ?

Le procès de Millas va-t-il pouvoir reprendre ce lundi ? La conductrice du bus, jugée depuis une semaine devant le tribunal de Marseille pour homicides et blessures involontaires, serait dans un état préoccupant. Jeudi 22 septembre, en plein interrogatoire, Nadine Oliveira a été victime d’un malaise au moment où elle devait se rappeler des derniers instants avant la collision avec le TER. Un accident survenu le 14 décembre 2017 à Millas qui a coûté la vie à six collégiens et blessé 17 adolescents.

Sur France Bleu Roussillon, son avocat a indiqué que sa cliente avait été admise en soins intensifs ce samedi après avoir été victime du "syndrome de tako-tsubo", plus connu sous le nom de syndrome du cœur brisé qui intervient généralement après un stress physique ou psychologique intense. "Sous l’effet d’une émotion intense, le cœur a eu une défaillance", a témoigné Me Jean Codognés.