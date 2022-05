"HPI" saison 2 : être HPI dans la vraie vie, c'est comme dans la série ?

Dans la série, Morgane Alvaro, jouée par Audrey Fleurot, est une personne Haut Potentiel Intellectuel. Elle est très à l'aise dans son travail et profite pleinement de ce fonctionnement intellectuel au quotidien. Mais dans la vraie vie, est-ce le cas pour toutes les personnes HPI ?

Sandrine Belmont : Honnêtement, être Haut Potentiel Intellectuel ne ressemble pas à ça. La seule caractéristique qu’il y a en commun, c’est effectivement cette intuition que Morgane Alvaro démontre, avec une capacité à remarquer et à interpréter des détails plus rapidement qu'une personne lambda. Dans la réalité, les choses sont hélas beaucoup moins évidentes. Par exemple, beaucoup de personnes viennent me consulter, car elles rencontrent des difficultés, au niveau relationnel, avec leurs collègues ou leur hiérarchie. Cela pose un problème à partir du moment où leur spécificité n'est pas respectée, où on leur donne des injonctions sans leur expliquer les tenants et les aboutissants des tâches qu'elles doivent accomplir. Dans ce cas, la situation leur paraît injuste et absurde et elles risquent de s'y opposer.

Mais, de manière générale, à quoi reconnait-on une personne HPI dans la vraie vie ?

Il y a certes des caractéristiques communes entre les personnes HPI, à l'instar de l'excellente mémoire, la soif d'apprendre, la volonté d'auto-apprentissage, la rapidité du traitement de l'information ou encore le perfectionnisme, mais elles peuvent être différentes selon la personnalité et l'environnement dans lequel a évolué telle ou telle personne (éducation, relation au monde). Ce potentiel intellectuel va se développer lorsque la personne est intéressée par ce qu'elle fait et, à l’inverse, être invisibilisée lorsqu'elle ne l’est pas. On observe aussi des difficultés avec l'ennui et la routine, une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle et, comme on le disait précédemment, une intolérance face à l'injustice.