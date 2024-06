Une espèce de tique, deux fois plus grosse que la plus commune, se propage peu à peu dans le sud de la France. Or, cette dernière peut transmettre le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, en plus du risque bien connu de contracter la maladie de Lyme. Santé Publique France a récemment publié une alerte concernant sa présence dans l'Hexagone.

Comme si la présence des tiques ne suscitait pas déjà assez d'appréhension à l'arrivée des beaux jours, voilà qu'une version géante de ce parasite gagne du terrain en France. Or, cette progression va de pair avec d'autres risques pour la santé humaine, que celui désormais bien connu, de contracter la maladie de Lyme.

Appelée Hyalomma marginatum, elle est surnommée "tique géante" en raison de son gabarit, deux fois plus important que celui de sa congénère Ixodes ricinus. Si cette dernière n'est pour l'heure à l'origine d'aucun cas de transmission humaine, Santé Publique France a alerté fin mai sur sa présence en Corse et dans le sud de la France, à commencer par les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

De quoi parle-t-on ?

Surtout présent en Afrique du Nord, dans le sud de l'Europe ou encore en Asie, cet insecte reconnaissable à sa taille et à ses rayures sur les pattes a été localisé, ces dernières années, en Finlande, au Royaume-Uni et une partie des côtes méditerranéennes françaises. Introduite principalement par les oiseaux migrateurs, elle est officiellement implantée aujourd'hui dans onze départements français, à savoir Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Haute-Corse, Hérault, Pyrénées-Orientales et Var.

En août 2023, sa présence a été détectée dans une dizaine de départements supplémentaires, principalement dans la région PACA, mais aussi dans les Landes, en Charente, en Indre-et-Loire et dans le Loiret, d’après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM).

Capture SPF - Capture Santé publique France

On sait que contrairement à leurs congénères Ixodes ricinus, ces tiques traquent leur proie au lieu de les attendre. Ainsi, dès qu'elles détectent la chaleur corporelle d'un être vivant, des vibrations ou encore un dégagement de dioxyde de carbone, elles se mettent à courir, parfois plus de dix minutes, sur une distance de 100 mètres environ, pour s'installer sur leur hôte.

Relativement peu mobiles le reste du temps en raison de leur petite taille, ces parasites peuvent ainsi rester accrochés à leurs hôtes pendant 30 jours, tout en se nourrissant. Copulant sur leur proie, les femelles, une fois pleines, se laissent tomber au sol où elles peuvent pondre jusqu'à 7000 œufs avant de mourir.

Faut-il s'inquiéter ?

Alors que les climats secs et les périodes chaudes sont particulièrement prisés de l'Hyalomma, cette dernière tend à se propager davantage avec le dérèglement climatique. C'est d'ailleurs dans ce contexte que, l'été dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait alerté sur le risque d'"une émergence en France" du virus de la fièvre de Crimée-Congo, dans un rapport sur les risques pour la santé humaine et animale des tiques Hyalomma. Ce virus se transmet le plus souvent par morsure d’une tique infectée et dans de plus rares cas, par un contact avec le sang d’un animal ou d’une personne infectée.

Si "chez l’être humain, l’infection par le virus de la FHCC reste le plus souvent asymptomatique ou pauci-symptomatique", le virus peut être responsable d’une fièvre hémorragique, "qui peut être sévère avec un taux de létalité de 5 à 30%", indique Santé publique France. Outre la fièvre, cette infection peut se manifester par des frissons, des troubles digestifs et, dans de rares cas, des saignements incontrôlés.

Pour se prémunir des morsures de tiques potentiellement infectées, la Direction Générale de la Santé, l’Anses et Santé publique France rappellent les mesures de prévention à adopter. La première consiste à éviter à tout pris de se faire mordre par une tique, notamment en évitant les hautes herbes et les sous-bois, qui sont les lieux de prédilection des tiques, et de privilégier les sentiers. À défaut, des vêtements longs et couvrants pour se balader en forêt ou dans des herbes hautes sont préconisés pour éviter que les tiques ne puissent s’accrocher à la peau. Les experts recommandent également de porter des couleurs claires : cela permet de repérer plus facilement les tiques qui s’y seraient agrippées. En prévention, un répulsif contre les insectes peut être très utile.

Après une promenade ou une randonnée dans une zone boisée ou broussailleuse, Santé publique France recommande de s’inspecter scrupuleusement le corps. Pour reconnaître une morsure, le plus efficace reste de chercher la bête : un petit point noir ou gris, en relief. En passant son doigt sur la peau, il est ensuite possible de sentir l’acarien.