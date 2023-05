Promotion d'alcool et de drogue en ligne : les influenceurs sont-ils hors de contrôle ?

La consommation ou la promotion de drogues, elle, reste plus marginale chez les influenceurs, mais se maintient. "Dès 2019 et 2020, on pouvait déjà repérer des ballons. Désormais, cela est moins fréquent, mais le phénomène existe toujours", pointe Audrey. "J'ai aussi vu des joints, certains influenceurs allant même jusqu'à faire la promotion d'un dealer, dans de rares cas."

Stéphanie Lukasik, enseignante chercheuse à l’université du Luxembourg et auteure L’Influence des leaders d’opinion (Éditions L'Harmattan), souligne quant à elle avoir repéré ces dernières années la promotion de vente de cannabis par des influenceurs, en particulier pendant la crise sanitaire, mais aussi le cas encore plus préoccupant d'une influenceuse évoquant auprès de ses abonnés son recours à des champignons hallucinogènes et du LSD, "permettant selon elle d'atteindre un certain développement personnel". Des substances dont elle parle, mais qu'elle ne consomme en revanche jamais devant la caméra, une forme d'incitation "beaucoup plus subtile" aux yeux de la spécialiste.