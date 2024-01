"Pseudo-rage du sanglier" : que sait-on de cette maladie rare qui refait surface en France ?

La maladie d'Aujeszky a récemment été détectée chez des chiens de chasse dans l'Essonne. D'autres cas ont depuis été suspectés en Dordogne et dans la Marne. Hautement contagieux et mortel chez les canidés, ce virus n'est toutefois pas transmissible à l'homme.

La maladie du sanglier de retour en France ? Si le virus se faisait discret depuis plus d’un an, la préfecture de l'Essonne a récemment donné l'alerte en confirmant au moins deux cas d'infections chez des chiens de chasse survenues fin novembre.

"Le jeudi 30 novembre 2023, suite à la déclaration aux services de l’État par une clinique vétérinaire de l’Essonne d’un chien de chasse présentant des symptômes évocateurs de la maladie d’Aujeszky, mort le jour même, des prélèvements ont été réalisés", explique la préfecture de l'Essonne dans un communiqué dont s'est fait l'écho Le Parisien. "Les résultats parvenus à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) confirment la contamination du chien par la maladie d’Aujeszky", a-t-il été précisé avant que la préfecture n'indique il y a quelques jours qu'un second chien de chasse qui avait pris part à la même partie de chasse que le premier a été infecté.

De quoi parle-t-on ?

La maladie d’Aujeszky est une maladie virale hautement contagieuse qui touche les porcs domestiques et les sangliers, et de façon accidentelle les carnivores, les ruminants et les équidés. Identifiée par un vétérinaire hongrois en 1902, elle n’est pas transmissible à l’homme et la viande de l'animal infecté peut être consommée sans risque. Si la France est considérée indemne de cette maladie en élevage porcin, le virus circule toutefois chez les sangliers sauvages. Ce dernier est alors excrété via les sécrétions nasales et buccales et peut en conséquence se retrouver sur le fumier, les sols, ou divers objets. "Sa survie dans le milieu extérieur est variable (autour de quelques jours à quelques semaines) en fonction des conditions climatiques et du type de sol", précise sur son site le réseau d'épidémio-surveillance de la filière équine.

La période d'incubation qui s'ensuit peut varier de trois à six jours, le virus déclenchant une encéphalomyélite (maladie inflammatoire touchant le système nerveux central) d’évolution rapide et mortelle. Les symptômes, qui se rapprochent de ceux de la rage, se manifestent notamment par des signes d’abattement, d’inquiétude, de nervosité et des démangeaisons parfois importantes. L'animal, qui présente parfois des difficultés respiratoires, bave abondement et se paralyse, avant de décéder, dans la plupart des cas, en moins de 48 heures. En l'absence de vaccin pour prévenir les cas graves, les vétérinaires et les fédérations de chasse recommandent de limiter autant que possible les contacts entre les chiens avec les sangliers.

D'autres régions concernées ?

L'alerte a également été donnée le mois dernier en Haute-Marne, à moins de vingt kilomètres du département de l’Aube tandis que la semaine dernière c'est en Dordogne qu'une autre suspicion de cas a été enregistrée.

Pour rappel, "la maladie du sanglier" avait causé la mort de quatre chiens dans la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne au début de l'année 2022, ainsi que d'un autre canidé dans la forêt de Compiègne dans l'Oise à la même période.

Avant cela, les derniers foyers de maladie d'Aujeszky détectés en France, remontaient au printemps 2019 dans des élevages d'engraissement en plein air dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, et en mars 2018 dans un élevage de porcs de plein air des Pyrénées-Atlantiques.

Il y a plus de dix ans, en février 2003, la maladie avait emporté une dizaine de chiens qui s'étaient trouvés en contact avec un jeune sanglier lors d'une battue dans la région de Montmort, également dans la Marne.