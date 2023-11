Troubles anxieux : tout comprendre sur cette pathologie qui touche de nombreux Français

En France, 21 % des adultes sont touchés par les troubles anxieux au cours de leur vie, dresse l’Assurance Maladie. Ces derniers se manifestent sous différentes formes et peuvent plonger les personnes qui en souffrent dans une profonde détresse émotionnelle et sociale. Comment distinguer l’anxiété, une émotion désagréable, mais courante, des véritables troubles qui nécessitent un suivi médical ?

Le cerveau est un organe complexe qui parfois nous joue des tours. Face aux incertitudes de l’existence, tout un chacun peut un jour être amené à traverser des périodes de stress, d’angoisse, vécues avec plus ou moins d’intensité selon les cas. S’il est tout à fait normal d’en faire l’expérience, ces périodes d’anxiété peuvent aussi affecter considérablement la vie quotidienne. D’un repli sur soi à la peur de l’autre en passant par un manque de confiance en soi, les troubles de l’anxiété impliquent une période de régression émotionnelle et sociale pour celles et ceux qui en souffrent. Renforcés par un profond sentiment d’insécurité, qu’est-ce que les troubles anxieux et comment sont-ils pris en charge en France ?

Troubles anxieux : une maladie psychique complexe

D’après le MSD Manuals, l’anxiété est considérée comme un trouble psychique lorsqu’elle “survient à des moments inappropriés, fréquemment et que son intensité et sa durée sont telles qu’elle perturbe les activités normales d’une personne”. Caractérisés par un état d’inquiétude excessif et permanent, six types de troubles anxieux sont définis par la médecine : l’anxiété généralisée, le trouble panique, les phobies spécifiques, l’agoraphobie, le trouble d’anxiété sociale et le trouble d’anxiété de séparation.

Les symptômes, là aussi, sont variables selon les individus. Ils peuvent être psychologiques (irritabilité, dépendance affective, manque de concentration, incapacité à se projeter, mélancolie, vision négative de l’avenir, etc) et physique (essoufflement, troubles digestifs, douleurs, insomnies, maux de tête, vertiges, tremblements), fait savoir l’Assurance maladie. Selon la Haute Autorité de Santé, 15 % des adultes de 18 à 65 ans souffrent chaque année de troubles anxieux. Ils touchent d’ailleurs deux fois plus de femmes que d'hommes durant leur vie.

Quelles sont les causes ?

Les causes de ces anxiétés majeures et chroniques sont encore méconnues et difficiles à expliquer. Toutefois, certains facteurs semblent faciliter le déclenchement de la maladie, comme la génétique, des expériences traumatiques, une consommation abusive de drogue ou d’alcool ou encore d’autres pathologies médicales ou psychiatriques. De plus en plus médiatisé, ce trouble fait régulièrement parler dans les médias, notamment grâce aux célébrités qui osent en faire le récit.

En 2018 par exemple, l’actrice et militante américaine Alyssa Milano, star de la série “Charmed”, publiait une tribune dans le Time pour lever le voile sur ses problèmes de santé mentale, survenus après la naissance de son fils. “Mon trouble anxieux généralisé a très probablement été déclenché par ma dépression post-partum (...) J'ai commencé à développer des peurs irrationnelles et obsessionnelles”, expliquait celle qui rappelait l’importance de se faire aider par des spécialistes.

Comment accompagner un proche qui souffre de troubles anxieux ?

En plus de plonger les patients dans une profonde détresse, les troubles anxieux peuvent aussi être difficiles à vivre et à apprivoiser pour l’entourage. Néanmoins, leur rôle est fondamental dans le processus de guérison. “Les proches peuvent jouer un rôle important comme co-thérapeutes, en aidant la personne à utiliser les techniques apprises pendant sa thérapie pour gérer ses angoisses, qu’il s’agisse de techniques respiratoires, de relaxation, de distraction, d’acceptation ou de pleine conscience”, développe le portail luxembourgeois prévention panique.

En France, l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) propose aux familles un accompagnement personnalité avec la mise à disposition d’un module de e-learning disponible gratuitement baptisé “Mieux accompagner un proche souffrant de troubles anxieux”. Enfin, certaines thérapies cognitives et comportementales, couplées à la prise de médicaments comme des anxiolytiques ou des antidépresseurs, peuvent aider à soulager les patients.