Covid-19 : la santé mentale des Français toujours "dégradée"

Dans son 33e point de mesure, réalisé du 8 au 15 avril, SPF relève que de manière générale, que "la santé mentale des personnes interrogées reste dégradée" avec notamment une "prévalence des pensées suicidaires supérieure à celle observée" il y a plus d'un an, lors de la première étude du genre menée en février 2021.

Ainsi, ce sont 10% des Français qui ont déclaré avoir des pensées suicidaires pendant l'année. Ce qui est un niveau significatif puisque cela représente 2 points de plus que début 2021 et 5 points de plus qu'avant l'épidémie. Comparé à février fernier, l'organisme de santé souligne aussi "une diminution significative du pourcentage de personnes ayant une perception positive de leur vie (79%, -3 points)".