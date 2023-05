Puff : des députés veulent bannir la cigarette électronique en France

La mode de ces petits tubes colorés qu'on inhale est arrivée en France fin 2021, et depuis ils ne cessent de séduire les ados. Et pour cause : côté marketing, la Puff, vendue en bureau tabac et en grande surface, a tous les atouts pour leur plaire. Elle décline un large éventail de saveurs sucrées ou fruitées (ice cream fraise, cola pétillant ou autres bubble gum), et propose une gamme de coloris flashy à un prix modique allant de 8 à 12 euros pour 500 bouffées.

Résultat, 13% des adolescents l'aurait utilisée l’année dernière, indique Alliance contre le tabac. Même si en théorie, cette cigarette électronique est censée être interdite aux mineurs. Face à ce phénomène qualifié de préoccupant, des députés de plusieurs groupes politiques espèrent faire voter à la rentrée l'interdiction des puffs.