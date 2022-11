E-cigarette Puff : zéro nicotine mais des risques d'addiction

Une cigarette électronique jetable, sans nicotine, constituée d'un liquide chimique aromatisé, aspiré qui déclenche de la vapeur. La puff est interdite à la vente aux moins de 18 ans. Pourtant, un mineur sur dix en aurait déjà consommé. D'ailleurs, des jeunes de treize ans en sont vite devenus accros.

"Pomme, chamallow... À un moment, j'étais un peu addict mais, là, j'ai arrêté", explique, devant un collège parisien, une adolescente rencontrée par les équipes du 20H de TF1. "Quand on est addict, on a toujours un moyen de financer nos cigarettes ou nos puffs", complète une camarade. "On a demandé à quelqu'un de majeur de l'acheter dans un bureau de tabac", confie autre collégien.