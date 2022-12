Punaises de lit : attention aux insecticides, qui peuvent se révéler "inefficaces voire dangereux"

C'est un fléau qui peut vite tourner au cauchemar, tant il est difficile de s'en débarrasser. Pour autant, attention à bien choisir sa méthode pour en finir avec les punaises de lit. Quand un logement est infesté par ces insectes, il vaut mieux d'abord essayer d'autres méthodes de lutte que les insecticides, car ces derniers sont à l'origine de nombreuses intoxications, ont prévenu mercredi 21 décembre les autorités sanitaires françaises.

"Pour se débarrasser des punaises de lit, et avant de recourir aux insecticides (...), il est recommandé de privilégier d'abord des moyens non chimiques", a rappelé dans un communiqué l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Les punaises de lit sont des insectes dont les piqûres provoquent notamment des démangeaisons, qui se développent dans les matelas et les draps, ainsi que les meubles et les recoins.