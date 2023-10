Punaises de lit : peut-on vraiment mesurer le phénomène ?

Problème de santé publique, les punaises de lits deviennent un sujet hautement politique. Dans les rangs de la France insoumise, on réclame par exemple la création d'un "service public de la désinsectisation". Les élus LFI, Mathilde Panot en tête, multiplient les sorties et incriminent le gouvernement, accusé d'inaction. La députée du Val-de-Marne évoque un problème croissant, ce dont témoigneraient les chiffres des interventions menées par les entreprises de désinsectisation. De 200.000 en 2017, nous serions passés en 2022 à 1,1 million, un volume plus de 5 fois supérieur.