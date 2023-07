Punaises de lit : les gestes à respecter pour s’en débarrasser

Les punaises de lit sont des insectes qui se nichent dans la literie (matelas, tête de lit...), mais aussi les vêtements. Elles se nourrissent de sang humain et sortent exclusivement la nuit pour piquer. Elles mesurent la taille d’un pépin de pomme (entre 4 et 7 millimètres) et sont donc extrêmement difficiles à repérer.

Contrairement aux idées reçues, les punaises de lits ne sont pas uniquement présentes dans des lieux insalubres ou sales. Tout le monde peut avoir affaire à ces petits parasites ! Il suffit de voyager dans un lieu infesté (chambre d’hôtel, appartement d’ami, location saisonnière...) pour en rapporter dans ses valises et ainsi contaminer l’ensemble de sa literie.