Punaises de lit : stress, dépression, syndrome post-traumatique... pourquoi ces nuisibles nous rendent fous

En témoignent ces récits de personnes ont déjà dû faire face au Cimex lectularius. "J'ai l'impression qu'elles ne vont jamais partir de chez moi, qu'elles sont intouchables, invincibles", expliquait dans un autre reportage une ancienne victime du nuisible. "Socialement, j'avais même peur d'inviter des gens chez moi de peur qu'ils en ramènent avec eux, on s'isole un peu, on est stressés", se souvient-elle. "Comme elles n'aiment pas la lumière, elles sortent entre 2h et 6h du matin donc je me réveillais la nuit, c'était difficile", poursuit-elle. Une autre victime abonde : "on a du mal à redormir dans le même lit pendant quelque temps".

Stress, isolement, manque de sommeil... autant de symptômes familiers aux victimes de punaises de lit que Pascal Delaunay, connait là encore parfaitement. "Je rencontre des gens effondrés psychologiquement", résume le spécialiste qui reçoit cinq à huit patients par semaine. "Je vois encore des gens qui ont des cauchemars, des reviviscences (une réapparition d'un état psychique déjà éprouvé, ndlr) permanentes de leur infestation et il y a une stratégie d'isolement et d'évitement qui est très connue dans le traumatisme", détaille-t-il, alors que l'insecte peut piquer jusqu'à 150 fois par nuit. "On passe quasiment en état de stress post-traumatique".