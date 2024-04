Qu'est-ce l'aphantasie, cette particularité cognitive qui touche 3 % de la population mondiale ?

Pour certaines personnes, visualiser une pomme, une plage ou un pain au chocolat est impossible. L'aphantasie est une particularité cognitive caractérisée par une incapacité à créer volontairement une image mentale. Ce phénomène touche jusqu'à 3 % de la population mondiale.

Fermez les yeux et pensez à une forêt luxuriante avec ses arbres immenses et feuillus. Est-ce que vous les voyez ? Pour 1 à 3 % de la population mondiale, impossible de visualiser un lieu, un objet, un visage, des scènes du passé ou un paysage. Cette incapacité à générer des images mentales visuelles, s'appelle "l'aphantasie". Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une particularité cognitive.

Une "cécité de l'esprit"

Cette incapacité à représenter volontairement une image dans son univers mental a été décrite pour la première fois en 1880 par Francis Galton. Mais ce n'est qu'en 2015 que le mot "aphantasie" a été inventé par un neurologue britannique pour décrire ce trouble. D'autres parlent de "cécité de l'esprit". L'origine de ce phénomène n'est pas encore véritablement connue, mais les chercheurs estiment qu'il peut être congénital ou survenir après un traumatisme cérébral. Les personnes aphantasiques n'ont pas l'image, mais parfois, cette absence d'imagination mentale s'étend à d'autres sens. Ils peuvent rencontrer des difficultés à entendre les sons et se souvenir des odeurs associées à un souvenir ou à une situation. Les professeurs Keogh et Pearson ont, par ailleurs, démontré dans une étude réalisée en 2018 que cette incapacité à imaginer volontairement est causée par un manque de connexion avec le cortex frontal, le cortex responsable de l'imagination. En revanche, les personnes touchées par cette particularité sont tout de même capables de voir des images mentales dans leurs rêves.

Comment savoir si on souffre d'aphantasie ?

Au XIXe siècle, Francis Galton avait imaginé un questionnaire. Ce dernier consistait à visualiser son petit-déjeuner. Plus tard, le psychologue David Marks a, lui aussi, développé un test, le "Vividness of Visual Imagery Questionnaire", pour appréhender le degré d'imagination mentale. Il consiste en 16 questions et plusieurs possibilités de réponses afin d'évaluer le degré de précision de la visualisation.

Le professeur Joel Pearson de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney recourt à la "rivalité binoculaire" pour détecter l'aphantasie. Cette rivalité se produit lorsque les deux yeux regardent différentes images au même endroit, une image domine, l'autre est supprimé. Le professeur de neurosciences cognitives a demandé à deux volontaires d'imaginer mentalement une image. Il a ensuite placé cette image devant un œil et une autre image devant l'autre œil. Le cliché imaginé en premier était perçu plus longtemps que l'autre photo chez la plupart des individus, sauf les aphantasiques.

Est-ce que l'aphantasie se soigne ?

Il n'existe pas de traitement contre ce trouble cognitif. Par ailleurs, les personnes atteintes d'aphantasie ne rencontrent pas de problème ou de trouble dans leur vie quotidienne. Toutefois, les aphantasiques peuvent avoir des problèmes à reconnaître les visages, avoir un mauvais sens de l'orientation voir de difficulté à se projeter dans le futur et à bien des égards, beaucoup de personnes atteintes d'aphantasie estiment se sentir différentes.