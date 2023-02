Qu'est-ce que la dégénérescence fronto-temporale, la maladie incurable dont souffre Bruce Willis ?

La pathologie est "une maladie cruelle dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler et qui peut frapper n'importe qui", insistent les proches de l'acteur. "Chez les personnes de moins de 60 ans, la DFT est la forme la plus courante de démence, et comme l'obtention du diagnostic peut prendre des années, la DFT est probablement beaucoup plus répandue que nous le savons". Ils appellent ainsi à faire connaître cette maladie : "Au fur et à mesure que l'état de Bruce progresse, nous espérons que les médias se concentreront sur la mise en lumière de cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche", exhortent-ils à la fin de leur communiqué.