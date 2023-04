Qu'est-ce que "la drogue du zombie", désignée "menace émergente" aux États-Unis ?

Inventée dans les années 1960 et autorisée depuis 1972 par l'Agence américaine des médicaments (FDA), comme sédatif et analgésique vétérinaire, la xylazine est destinée exclusivement à un usage vétérinaire. Cette substance, qui bloque les récepteurs adrénergiques, empêchant la libération de noradrénaline, est utilisée sur des animaux (chevaux, chiens, chats...). Elle se présente sous la forme d'une solution injectable claire et incolore. Depuis les années 2000, l'utilisation de ce puissant anesthésiant a été détournée. Il sert d'agent de coupe afin de majorer l'effet d'un opioïde ingéré ou injecté, tel que le fentanyl, la cocaïne ou la méthamphétamine, avec des conséquences dévastatrices à la fois psychologiques et physiques.

La "drogue du zombie" ralentit "la respiration, la tension, le rythme cardiaque" et réduit "la température corporelle à des niveaux critiques", alerte la FDA. La xylazine inhibe les récepteurs adrénergiques, localisés dans le système nerveux central et le cœur, entraînant une perte de conscience, d'attention, une sédation extrême, et éventuellement des délires ou des hallucinations. D'où l'effet "zombie". De manière toute aussi grave, "des plaies cutanées et des plaques de peau morte et en putréfaction", peuvent apparaître, y compris ailleurs qu'au niveau des points d'injection. Les tissus peuvent s'infecter et se nécroser, au point de nécessiter l'amputation d'un membre touché, sans prise en charge rapide et adéquate.