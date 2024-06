Symbole de la perfection, le pied égyptien se caractérise par ses orteils de tailles différentes. Le pied romain, plus costaud que les autres, forme un bloc avec trois orteils de la même longueur. Plus rare, le pied grec se distingue par son deuxième orteil plus grand que les autres.

Un pouce plus grand, tous les orteils de la même taille, ou le deuxième d’entre eux prépondérant… En matière de pieds, les formes sont multiples. À tel point que chacune a son nom : égyptien, grec ou romain. Mais d’où viennent ces adjectifs et à quoi correspondent-ils ? On vous explique.

Le pied égyptien, parfait et commun

Le pied égyptien se caractérise par un gros orteil plus grand que tous les autres, qui sont quant à eux de plus en plus petits. Ils forment ainsi une belle pente descendante, avec un angle à 45 degrés environ. Malgré son nom, le pied égyptien n’est pas uniquement l’affaire des descendants des pharaons. Et pour cause, 50 à 70 % de la population mondiale disposent de tels pieds, selon les estimations relayées par les podologues. Si cette forme se nomme ainsi, c’est parce que les Égyptiens, dans leur recherche de la perfection, aimaient représenter les pieds avec des orteils allant du plus grand au plus petit.

Cette forme, idéale selon eux, n’est pas sans inconvénient pour autant. Et pour cause, ses détenteurs sont notamment les plus exposés à la formation d’un hallux valgus, souligne l’Assurance maladie. Cette déviation anormale du gros orteil vers le deuxième aboutit à la création d’une bosse, sur le côté intérieur du pied, qui peut être très douloureuse. À noter que le caractère héréditaire de cette pathologie influe également sur la probabilité de la développer ou non. Pour limiter les risques et ne pas contracter de douleurs au quotidien, il est conseillé aux personnes ayant un pied égyptien de ne pas porter de chaussures trop étroites et de s’assurer qu’un espace suffisant est disponible pour le gros orteil.

Le pied romain et ses orteils égaux

Le pied romain se distingue par sa forme en bloc, qui lui donne une apparence plus costaude. En effet, ses trois premiers orteils sont de la même taille, tandis que les deux derniers sont légèrement plus petits. Une variante de la forme est aussi possible avec le gros orteil un peu plus long et les quatre autres de taille identique. C’est pour cela que le pied romain est aussi appelé pied carré. Il tient son nom du peuple éponyme qui a marché des kilomètres pour conquérir des territoires du pourtour méditerranéen, de -27 à 476 après J-C. Certains voient aussi en ce nom une référence à l’unité de mesure qu’est le pied, utilisée à l’époque de l’empire romain. Aujourd’hui, environ 25 % de la population mondiale dispose de ce type de pieds.

Pour ces personnes, il peut être difficile de se chausser, puisqu’il est primordial pour elles d’avoir suffisamment d’espace pour leurs trois premiers orteils. Les chaussures trop étroites ou pointues sont donc à bannir, pour éviter de souffrir toute la journée. Un modèle au bout carré ou arrondi sera préférable, afin que l’ensemble des orteils disposent de suffisamment d’espace.

Quelle est la spécificité du pied grec ?

Le pied grec est facilement identifiable par son deuxième orteil plus grand que les autres. Le premier métatarse - l’os qui relie l’orteil à l’arrière du pied - est ainsi plus court chez les personnes aux pieds grecs, ce qui explique que le deuxième orteil est plus long que le pouce. Si cette forme porte ce nom, c’est parce que les Grecs sont les plus nombreux à disposer de tels pieds. En 2015, des chercheurs de l’Université de Thessalonique ont en effet rapporté que 46 % de la population du pays avaient des pieds grecs, contre seulement 5 % en moyenne dans les autres pays. Néanmoins, le pied grec n’est pas une exclusivité de la cité antique. D’autant qu’il est relativement complexe d’évaluer la proportion exacte de personnes détentrices de cette forme de pied.

La longueur du deuxième orteil peut entraîner des douleurs, en raison d’une mauvaise répartition du poids sur le pied. Les maux les plus courants sont notamment localisés au début de la voûte plantaire, à l’avant du pied. Cet orteil prédominant est, par ailleurs, à prendre en compte dans le choix des chaussures. En effet, ce n’est pas au pouce de pied qu’il faut alors se référer pour savoir si la pointure est la bonne, mais bien à ce deuxième orteil, qui va nécessiter un peu plus d’espace que son voisin. Sans cela, le risque est qu’il soit refoulé et se plie, provoquant une griffe d’orteil qui peut être très douloureuse.