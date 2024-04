Qu'est-ce que la madérothérapie, cette nouvelle méthode de massage en vogue ?

La madérothérapie est la nouvelle star des instituts de massage et des centres de beauté. Cette technique millénaire utilise des instruments en bois pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique et réduire la "peau d'orange". Ce massage possède également des vertus relaxantes et permet de soulager les douleurs musculaires et articulaires.

Méthode de massage ancestrale, la madérothérapie (ou thérapie par le bois) trouve ses racines dans la médecine traditionnelle d’Amérique du Sud et elle s'inspire de l'acupuncture avec la stimulation de points de pression. Elle se pratique à l’aide de divers instruments traditionnels en bois (souvent de pin ou en acajou) qui s'adaptent aux contours de la silhouette. Ces éléments permettent de stimuler la circulation sanguine et lymphatique, casser les amas graisseux responsable de la "peau d'orange", raffermir la peau et évacuer les toxines.

Qu'est-ce que la madérothérapie ?

Être en contact avec le bois est bénéfique pour le bien-être physique et mental, qu'importe la forme, que ce soit une promenade en forêt ou un massage avec un accessoire en bois. La madérothérapie se base donc sur les propriétés curatives de ce matériau naturel pour améliorer l'organisme et apporter détente et relaxation. Ce massage drainant et dynamique est pratiqué avec plusieurs instruments en bois conçus spécialement pour masser, drainer, tonifier et remodeler le corps de manière non invasive. Cette thérapie par le bois peut être pratiquée sur plusieurs parties du corps, mais aussi sur le visage pour lui redonner de l'éclat naturel.

Quels sont les bienfaits de la madérothérapie ?

Si aujourd'hui, on associe la madérothérapie à un soin minceur, c'est beaucoup plus que ça. Il existe de nombreux bienfaits, à commencer par une meilleure circulation sanguine et une meilleure circulation lymphatique, les pressions et les massages peuvent réduire les inflammations et favoriser l'élimination des toxines.

Les outils en bois permettent de relâcher les tensions musculaires en profondeur et cette méthode de massage est donc très recommandée aux personnes souffrant de douleurs musculaires et articulaires. La pression appliquée sur les points d’acupuncture permet aussi d'instaurer la détente et la relaxation et d'améliorer la qualité du sommeil.

S'il faut environ cinq rendez-vous pour que les effets soient optimaux, il faut savoir que les résultats sur la peau sont visibles dès la première séance. En effet, on constate une diminution de la cellulite, une réduction de la peau d'orange, des jambes moins lourdes et une peau plus tonique.

Quels instruments sont utilisés pour la madérothérapie ?

Ne paniquez pas en voyant les rouleaux à strie ou à cubes, les cloches à picots ou encore les spatules. Tous ces instruments ont une action spécifique et ciblée. Le rouleau à cube par exemple, surnommé parfois l'aplatisseur, permet de décoller la graisse et de vider les adipocytes. Le rouleau strié ressemble à rouleau à pâtisserie et permet de casser les amas graisseux et de diminuer nettement l'effet peau d'orange. La spatule incurvée ou pelle de massage, quant à elle, a la particularité de s'adapter à toutes les zones du corps et elle permet d'évacuer les toxines et de renforcer les tissus.

La madérothérapie est ouverte à tous et à toutes, même les femmes enceintes, notamment pour alléger les jambes. En revanche, il existe des contre-indications. Ce type de massage n'est pas recommandé pour les personnes souffrant de maladies cardiaques, de trouble de la circulation sanguine ou d'hypertension. Dans ces cas-là, il vaut mieux demander l'avis de son médecin avant de réserver une séance.