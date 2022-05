Qu'est-ce que la peste porcine africaine, dont un foyer a été découvert en Allemagne, près de la frontière française ?

La maladie, originaire d’Afrique comme son nom l’indique, avait déjà fait des intrusions sur le continent européen dans les années 1960, notamment au Portugal, sur la péninsule ibérique, et même de façon sporadique en Belgique et en France dans les années 1980. Des politiques d’abattage, surtout en Espagne et au Portugal, avaient permis de l’éradiquer dans les années 1990.

Le virus a également traversé l’Atlantique, touchant les Caraïbes, Cuba, où des abattages de porcs à grande échelle ont dû être menés. Il a remis le pied sur le continent européen en 2007 en Géorgie et refait son apparition dans l’Union européenne en 2014, d’abord en Lituanie, avant de s’étendre peu à peu dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, se rapprochant progressivement des frontières françaises.