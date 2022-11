Qu'est-ce que la "triple épidémie" qui inquiète les hôpitaux cet hiver ?

Covid, bronchiolite et grippe. C'est le cocktail explosif qui pourrait toucher la France cet hiver. La présence simultanée sur le territoire de ces trois virus est appelée "triple épidémie". Elle a déjà touché des pays comme les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie. Les autorités sanitaires américaines ont ainsi estimé que le taux d'hospitalisation lié à la grippe était le plus haut jamais observé depuis une décennie. De quoi inquiéter dans l'Hexagone, dont les tendances en matière sanitaire suivent souvent celles observées dans les autres pays. D'autant que la menace se rapproche : au Royaume-Uni, les cas de bronchiolite ont fortement augmenté ces deux dernières semaines alors que les cas de grippe se sont propagés à toutes les classes d'âge et que le Covid continue de contaminer des milliers de personnes chaque jour.