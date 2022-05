Qu'est-ce que la variole du singe, dont des cas ont été détectés en Espagne et au Portugal ?

L'orthopoxvirose simienne, nom scientifique de la maladie, se transmet en deux phases. L’infection des cas initiaux résulte d’un contact direct avec du sang, des liquides biologiques ou des lésions cutanées d’animaux. La consommation de viande d’animaux infectés pas suffisamment cuite est un facteur de risque possible, estiment les scientifiques. Dans un second temps, la transmission interhumaine s'effectue via des contacts étroits, et plus particulièrement par le biais des gouttelettes respiratoires. La plupart du temps, elle nécessite donc un contact en face à face prolongé. L'infection peut également survenir par inoculation ou par voie placentaire.