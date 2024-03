Qu’est-ce que le getto, ce remède naturel venu du Japon pour estomper les signes de l’âge ?

Pour prévenir les premiers signes de l’âge, certaines personnes ne jurent que par le pouvoir des plantes. Parmi elles, le getto, une plante très populaire au Japon, posséderait des vertus inépuisables pour retarder le vieillissement de la peau. À quoi ressemble cet élixir de jouvence et où en trouver ?

Même si le vieillissement est une phase naturelle et inéluctable de la vie, nous souhaiterions tous pouvoir la retarder. Dans cette quête de la jeunesse éternelle, il y a bien sûr la possibilité de se faire conseiller sur les meilleurs soins et crèmes anti-rides, qui sont nombreux dans le commerce. Ou alors, s’en remettre aux pouvoirs des plantes, une méthode plus traditionnelle et bien moins onéreuse. Originaire du Japon, le getto – qui s’écrit aussi géto ou gettō – détiendrait justement le secret de la longévité. Au pays du soleil levant en tout cas, les habitants de l’archipel d’Okinawa, au sud-est du Japon, consomment et chantent les louanges de cette plante pourvue de baies rouges et de fleurs blanches qui poussent à l’état sauvage.

Qu’est-ce que le getto ?

Bien que l’on ignore si la “fleur du Paradis” est impliquée de près ou de loin dans l’exceptionnelle longévité des habitants (l’île possède la plus grande espérance de vie de la planète), beaucoup croient qu’elle ralentit le vieillissement prématuré de la peau. Mais ce n’est pas tout. Shinkichi Tawada, professeur en agronomie à l'université de Ryukyu, à Nishihara, l’a étudié pendant près de vingt ans. En intégrant le getto au régime alimentaire d’un groupe de vers, il a observé une augmentation de 22,6 % de leur espérance de vie. Aujourd’hui, le getto est utilisé dans les cosmétiques, notamment sous forme d’huiles de beauté pour raffermir le visage et combattre les rides de la peau. Les feuilles du getto sont connues pour renfermer du resvératrol, un polyphénol que l’on retrouve dans les raisins, les mûres ou les cacahuètes. Antioxydant et anti-inflammatoire, il aiderait non seulement à ralentir le vieillissement cutané, mais contribuerait aussi à la bonne santé cérébrale et cardiovasculaire.

De nombreuses vertus médicinales

Encore méconnue, cette plante utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle japonaise a pourtant envahi les rayons de cosmétique. En plus des huiles, on retrouve aussi le getto dans la composition des crèmes hydratantes, sérums ou diverses lotions pour protéger la peau des effets de la pollution, des rayons UV ou encore des toxines. Le nouvel ingrédient fétiche des gammes anti-âge peut également être bu en tisane, comme le font d’ailleurs régulièrement les habitants d’Okinawa. Ses vertus médicinales sont extrêmement riches, notamment contre les bactéries. En cela, cette plante de la famille du gingembre est efficace contre les céphalées, les symptômes grippaux, les troubles digestifs. Utilisé pour confectionner les infusions, les fleurs et les feuilles de getto permettent de combattre le rhume et de favoriser l’élimination de l’eau et du sel de l’organisme grâce à ses propriétés diurétiques. Enfin, les rhizomes (tiges souterraines de la plante) sont consommés en épices, tandis que les fibres servent à la fabrication de papier et de textile. Vous l’aurez compris, le getto est une plante étonnante !