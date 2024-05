Qu'est-ce que le "gong bath", cette méditation ancestrale sonore qui aide à se relaxer de manière profonde ?

Le Gong bath (ou bain de gongs) est une méthode de méditation sonore basée sur les vibrations. Ce soin ancestral originaire d’Asie permet de se relaxer profondément en nous amenant dans un état modifié de conscience, comme l’hypnose. Les gongs baths sont particulièrement indiqués pour les personnes stressées ou profondément anxieuses. On a testé pour vous, on vous raconte.

Cela fait quelques années que les Français se tournent vers les médecines alternatives et complémentaires pour améliorer leur bien-être. Si l’acupuncture, la naturopathie ou encore la sophrologie, la méditation de pleine conscience ont trouvé leur place et sont de plus en plus plébiscités, le nouveau soin en vogue s’appelle le "gong bath". Littéralement le bain de gongs. Pourtant, cette méditation sonore n’a rien de nouveau. En effet, ce soin ancestral est pratiqué depuis des millénaires en Asie et s’implante progressivement en France. Comment ça marche ? Quels sont les bienfaits ? On vous dit tout.

Qu’est-ce qu’un bain de gongs ?

Pas de piscine, pas de baignoire et en réalité, pas d’eau non plus. Le gong bath est une méditation sonore et une puissante méthode de relaxation. Le premier gong a été trouvé au Népal et il aurait plus de 8000 ans. Les guérisseurs et chamanes des anciennes civilisations ont utilisé ces gongs, de manière intuitive, pour calmer les individus et ont très vite compris que les vibrations faisaient du bien. 8000 ans plus tard, ce sont ces mêmes instruments, certes optimisés, que l’on utilise dans les bains de gongs que l’on peut considérer comme étant la plus ancienne forme de méditation sonore.

La sonothérapie suit un peu la même trajectoire que le yoga ou les arts martiaux, deux pratiques ancestrales, qui ont attendu plusieurs millénaires avant de venir s’implanter en Occident. Aujourd’hui, si les bains de gongs sont plébiscités, c’est parce qu’il y a "une recherche de mieux-être", nous explique Swann Gong, fondateur du Centre Zen and Sounds à Paris. "Les gens vont vers des pratiques qui leur conviennent, qui leur correspondent. Et cette pratique est universelle, elle convient à tout le monde, que l’on soit une femme, un homme, une personne jeune ou âgée et particulièrement aux personnes qui n’ont pas trop envie de bouger, de se montrer ou qui n’arrivent pas à méditer parce qu’ils ne parviennent pas à lâcher prise". En revanche, cette pratique est déconseillée pour les personnes souffrant de pathologies cardiaques ou portant un pacemaker et les femmes enceintes (entre le 1ᵉʳ et 4ᵉ premiers mois et le dernier mois de grossesse).

Comment ça fonctionne ?

Le cerveau émet naturellement des ondes. Ces ondes sont générées dans certains états. Certaines, les plus basses, sont liées au sommeil et d’autres sont liées à l’activité, voire la suractivité. Les gongs amènent le cerveau à produire des ondes delta et thêta que l'on produit lorsqu’on est dans la phase de sommeil profond ou lorsqu’on est dans un état méditatif ou sous hypnose pour permettre la détente et la relaxation profonde.

Mais les bains sonores n’agissent pas uniquement au niveau cérébral, mais aussi sur le corps, de manière mécanique. Le corps est composé à 70 % de liquide et donc d'eau. Cette eau se retrouve en grande partie dans nos cellules et elles vibrent de manière naturelle. Or, le stress de la vie quotidienne dérègle ces cellules. Les gongs permettent de calmer la survibration cellulaire qui est la cause principale du stress. "Les gongs donnent l’information aux cellules de se calmer". Ce soin permet aussi d’améliorer la circulation sanguine, lymphatique et notamment énergique. "C’est d’ailleurs pour cela qu’on appelle aussi les bains sonores, 'la vibraponcture', ce sont les vibrations qui vont venir débloquer les énergies au niveau des fascias, mais aussi des méridiens", comme en acupuncture et médécine chinoise.

Comment se passe une séance ?

Le studio Zen and Sounds propose des séances individuelles, mais aussi collective. Dans l’immense salle principale, 13 grands disques bosselés de tailles différentes sont installés : des gongs dits symphoniques, semblables à ceux que l’on retrouve dans les orchestres et des gongs planétaires, dont la fréquence "est accordée sur la fréquence de rotation des planètes", nous explique Swann Gong. "C'est un astrophysicien suisse qui a découvert que les gongs pouvaient s'accorder en se basant sur les unités de mesure. La fréquence de rotation est mesurée en hertz, comme en musique. Il s'est rendu compte que la fréquence de rotation est tellement précise qu'il faut des instruments aussi précis en accordage, c'est le cas du gong". On note aussi la présence d'une dizaine de bols chantants, de bols tibétains, zagdrum, koto et koshi posés sur le sol.

Après quelques explications de la part du sonothérapeute, chacun est invité à s'allonger sur un matelas et à fermer les yeux. On peut poser un masque sur les yeux pour accentuer l'expérience sensorielle, un coussin sous les genoux, se couvrir avec une couverture. Et il n’y a rien d’autre à faire que de se laisser guider par les vibrations et les sons joués par le sonothérapeute. L'expérience dure un peu plus d'une heure, mais en réalité, on ne voit pas le temps passer. Les premières notes de carillon résonnent, l'esprit vagabonde un peu puis, sans savoir quand et comment, on se retrouve dans un état suspendu, entre le sommeil, le rêve et la veille. Le silence s'installe dans la tête, les pensées parasites disparaissent, la respiration se fait de plus en plus longue. On se laisse porter par les vibrations plus ou moins graves. Certains gongs sont explosifs, donnent l'impression de gronder comme un volcan, d'autres accouchent d'une sonorité plus claire, plus cristalline où semblent traverser des vagues de son. On ressent des picotements dans les pieds et les mains, les muscles se détendent progressivement. "C'est le signe d'un nettoyage énergétique et émotionnelle", nous expliquera plus tard Swann Gong qui ajoute que chaque séance de gong bath est différente et qu'on n'a jamais vraiment les mêmes sensations. Lorsque l'on entend le carillon, le même du début de la séance, on est comme rappelé à la réalité. Un peu grogi avec l'impression de ne pas savoir où l'on est ou combien de temps sont passés. Les tensions musculaires ont disparu, on se sent plus léger, plus détendu et... assoiffé ! Cela tombe bien, le sonothérapeute propose du thé et des infusions. En sirotant de l'eau aromatisée au concombre, on se promet de recommencer l'expérience pour retrouver cet état de légèreté et de bien-être complet.