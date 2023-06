Qu’est-ce que le kéfir, comment est-il fabriqué et quels sont ses bienfaits ?

Selon “L’Atelier du ferment” qui fabrique ses propres kéfirs, la boisson a de nombreux bienfaits. Elle nettoierait les intestins et soulagerait les désordres intestinaux. Mais le kéfir apporterait “en tant que probiotique, des bactéries et des levures utiles à la digestion et au bon fonctionnement de l'organisme”.

Ce soda naturel est très peu sucré, ce qui permet aux personnes diabétiques ou à celles cherchant à limiter leur consommation de sucre de profiter d’une boisson fraîche et désaltérante. Le peu de sucre contenu dans la boisson est dû au processus de fermentation durant lequel les grains de kéfir consomment le glucose. S’il s’agit d’un kéfir de lait, la boisson permettrait d’améliorer “la tolérance et la digestion du lactose, notamment chez les enfants”. Enfin, on prête aux grains de kéfir des propriétés antitumorales, antibactériennes et antifongiques.