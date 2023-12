Qu'est-ce que le "norovirus", suspecté d'être à l'origine des infections des huîtres du Bassin d'Arcachon ?

Les huîtres du Bassin d'Arcachon, qui sont d'ordinaire présentes en abondance sur les tables du réveillon, ont été temporairement interdites à la vente. En cause, "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives", liées à la possible présence d'un "norovirus". De quoi s'agit-il ?

C'est un véritable coup dur pour les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon. En pleine période des fêtes de fin d'année, les huîtres du Bassin ont été temporairement interdites à la vente après la découverte de "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives", a annoncé la préfecture de Gironde. En cause ? La possible présence de "norovirus", déjà repéré dans des analyses dans des parcs locaux.

Ce "norovirus" n'est rien d'autre que le virus responsable de la gastro-entérite. Si leur transmission se fait habituellement entre les humains, ces virus "peuvent aussi être transmis par voie alimentaire par ingestion d'eau ou d'aliments, consommés crus ou peu cuits", explique Santé publique France sur son site. C'est cette hypothèse qui est d'actualité pour les huîtres du Bassin d'Arcachon.

Des complications en cas de déshydratation

Deux raisons peuvent alors expliquer la contamination de l'aliment. La première, par une personne porteuse du virus lors de la préparation du plat. La deuxième, "une contamination à la production par contact avec des eaux souillées par des déjections". C'est ce que craignent les producteurs. Auprès de l'AFP, ils se disent "victimes de la saturation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales" après de grosses intempéries à l'automne, qui engendrent "des débordements dans le milieu naturel" contaminant les zones d'élevage.

Les "norovirus" provoquent ensuite une gastro-entérite, qui "se manifeste, après une période d'incubation variant de 24 à 72 heures, par de la diarrhée et des vomissements qui peuvent s'accompagner de nausées, de douleurs abdominales et parfois de fièvre", explique l'agence sanitaire. Les symptômes durent généralement quelques jours, même si "la principale complication est la déshydratation aiguë, qui survient le plus souvent aux âges extrêmes de la vie".

Ils peuvent ainsi entraîner des passages aux urgences. En témoigne l'observation récente de Santé publique France, qui a constaté, autour de Noël, "une hausse des passages aux urgences pour symptômes gastro-intestinaux liés à une même origine alimentaire".