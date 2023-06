Qu’est-ce que le padel, ce nouveau sport à la mode ?

On compare souvent le squash et le padel. Il existe en effet de grandes similarités, mais aussi quelques différences notables. Les divergences viennent principalement du terrain, des balles et des raquettes utilisées. La volée est moins présente au squash qu’au padel. En fait, le padel est un parfait mélange entre les deux sports que sont le tennis et le squash. Un nouveau sport à essayer, pourquoi pas cet été ?