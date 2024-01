Amour : attention au "rock teasing", ce comportement toxique et manipulateur

Après plusieurs années de relation, certaines personnes n’ont qu’une hâte : voir leur moitié poser un genou à terre en posant LA question. Si la perspective du mariage enchante et exalte souvent les futurs époux, certaines personnes l’utilisent comme un moyen de parvenir à leurs fins. Quand la demande en fiançailles devient prétexte à la manipulation et au chantage, on parle de "rock teasing". Explications.

Avec près de 300.000 unions célébrées, les mariages ont retrouvé des couleurs en France en 2023 après deux années noires de Covid-19. Le mariage serait donc toujours à la mode, bien que ses traditions soient de plus en plus revisitées. Mais cet événement, perçu comme la preuve irréfutable d’un amour sincère et véritable entre deux êtres, ne fait pas toujours le bonheur. Certaines personnes mal intentionnées utilisent la demande en fiançailles comme une carotte. Autrement dit, elles font miroiter à leur partenaire qu’elles sont sur le point de leur demander leur main, mais ne mènent jamais leur projet à terme. Ce comportement toxique, appelé "rock teasing", peut provoquer bien des souffrances chez la personne qui en est victime.

Des fausses promesses qui peuvent nuire à une relation

Le "rock teaser" a plusieurs modes opératoires. Il peut par exemple affirmer qu’il est “prêt à faire sa demande” pour faire diversion lorsqu’une dispute éclate, ou bien affirmer qu’il poserait ladite question si sa moitié ne le poussait pas autant à bout. Dans les deux cas de figure, une chose est sûre : il n’a pas vraiment l’intention de faire sa demande. Comme l’explique le psychothérapeute Noel McDermott à Metro UK, cette attitude est déconcertante pour la personne qui en fait les frais. "La victime de ce comportement le vivra comme une cruauté, et toute forme d'incohérence est, en effet, cruelle", explique le spécialiste.

Qui sont les “rock-teaser” ?

Toujours d’après l’expert, ce comportement malsain et toxique peut prendre racine chez des personnes qui souffrent de problèmes d’attachement ou qui ont vécu des abus dans leur enfance. "Les personnes souffrant de troubles de l'attachement, par exemple, peuvent s'engager de manière excessive, puis faire marche arrière parce qu'elles ont peur", développe Noel McDermott, qui explique que cette attitude n’est pas nécessairement intentionnelle. Néanmoins, cette manière d’appâter sa moitié avec des promesses en l’air peut provoquer une remise en question de cette dernière, qui en vient à se demander ce qu’elle a bien pu faire de mal pour qu’aucune proposition ne soit suivie d’effet.

En faisant cela, le "rock teaser" prend le dessus sur la relation, décide de son avenir, aussi parce que la demande en mariage relève encore usuellement de la responsabilité de l’homme. Et le rock teasing vient précisément se sustenter de ses stéréotypes. "Les femmes ne veulent pas être considérées comme moins féminines, trop sexuelles ou trop fortes. Quant aux hommes, ils craignent d'être publiquement émasculés", résument à son tour Beth Montemurro, professeur de sociologie à l’université d’État de Pennsylvanie, également citée par Metro UK.