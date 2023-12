Qu'est-ce que le "spider-webbing", la nouvelle tendance des rencontres toxiques ?

Après le "prowling", le "ghosting" ou encore le "pocketting", le "spider-webbing" rejoint la liste des anglicismes qui désignent des comportements amoureux toxiques. Cette technique de manipulation parfois difficile à repérer consiste notamment à justifier certains comportements malsains par une surdose d’affection. Progressivement, les victimes se retrouvent prises au piège, sans pour autant réussir à se libérer.

Le spider-webbing, qui se traduit en français par "toile d’araignée", porte bien son nom. Tout comme les arthropodes, qui font preuve d’une grande agilité physique et de capacités mentales surprenantes pour capturer leurs proies, certains humains ont des comportements similaires en amour. Cette nouvelle tendance des relations toxiques décrit “un réseau complexe de comportements manipulateurs tissés au fil du temps”, explique en préambule Emma Hathorn, experte en dating pour le site de rencontre Seeking.com, dans le quotidien britannique The Independant. Les auteurs ressentent généralement le besoin d’établir une proximité excessive et démesurée avec sa ou son partenaire, sur qui elle ou il fait peser des attentes trop élevées, y compris à un stade précoce de la relation. Les personnes qui en font les frais se retrouvent rapidement entraînées dans un cercle vicieux malsain et tourmenté, pour enfin ne plus jurer que par leur moitié qui, en réalité, ne leur veut pas du bien.

Une accumulation de comportements nocifs

À l’ère du numérique, les rencontres entre célibataires ne sont pas toujours un rêve éveillé, c’est pourquoi il est important de savoir déceler certains signes de mauvaise conduite. Comment savoir si vous êtes vous-même victimes de spider-webbing ? D’abord, faites le point sur votre relation. Si votre couple a tendance à ressembler à un grand huit émotionnel, "cela pourrait être le signe que vous êtes soumis à certaines tactiques de toile d'araignée", souffle Hathorn, qui rappelle qu’une relation épanouie et saine doit apporter "stabilité et soutien" et non "des troubles émotionnels constants". Pour savoir quand hisser le drapeau rouge, demandez-vous aussi si votre partenaire vous critique sans cesse, se montre parfois injustement cruel, ou s’il vous tient responsable de ses propres actes et choix.

Comment sortir du spider-webbing ?

Le conseil le plus judicieux serait, avant toute chose, de faire confiance à votre instinct, continue l’experte, ou le cas échéant, d’en parler à un ami ou un proche pour vous aider à sortir de cette relation destructrice. Il est d’autant plus important de repérer les signaux d’alarme que les conséquences peuvent-être dramatiques sur les victimes. "Les comportements toxiques dans les fréquentations comme le spider webbing peuvent causer des dommages émotionnels durables, éroder l’estime de soi et créer une atmosphère de méfiance et de scepticisme dans les relations futures", résume la spécialiste des rencontres amoureuses. De manière générale, il est important de tisser des liens affectifs équilibrés et stables, et non de s’embourber dans des hauts et des bas interminables. Les montagnes russes peuvent durer un temps, mais la chute est bien souvent extrêmement brutale, alors autant sortir du wagon sans attendre.