Quatre façons de remplacer le paracétamol pour soulager les maux du quotidien

Vos placards regorgent de produits naturels qui peuvent soulager les petits bobos du quotidien, mais encore faut-il savoir les utiliser ! Du côté des épices, vous pouvez oser le piment : grâce à ses vertus anti-inflammatoires, il aide à la réduction de la sensation de douleur grâce à la présence de capsaïcine, une substance analgésique. Pour en profiter, n’hésitez donc pas à l’incorporer dans vos recettes.

Autre condiment à ne pas négliger : le curcuma. Antivirale et antibactérienne, cette épice agit efficacement contre les crampes liées notamment aux cycles menstruels. Pour le consommer, vous pouvez ajouter cette épice à l'intérieur de vos plats ou encore tester le golden latte (ou golden milk), une boisson tendance aux bienfaits antioxydants et anti-inflammatoires. Il vous suffit de faire chauffer 250 ml de lait de votre choix et 125 ml d’eau et d’y dissoudre une cuillère de cannelle, une de curcuma et d’ajouter une pincée de poivre noir et de boire ce mélange chaque soir.