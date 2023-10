Quatre Français sur dix ayant un problème de vue ne portent pas leurs lunettes au volant

Les Français trop imprudents au volant. De plus en plus de personnes souffrant de problèmes de vue ne portent pas leurs lunettes lorsqu'ils conduisent, alerte l'association pour l’amélioration de la vue (AsnaV), qui publie ce jeudi un baromètre de la santé visuelle pour 2023, réalisé par OpinionWay. En moyenne, quatre Français sur dix qui ont besoin d'une correction conduisent pourtant leur voiture, leur moto ou même leur vélo sans porter leur monture, signale le sondage. "Un constat inquiétant, et paradoxal, alors même qu'en grande majorité les personnes interrogées affirment toujours accorder une attention particulière à leur santé visuelle", insiste l'organisation dans un communiqué de presse.

Les problèmes de vue sont en effet une préoccupation de santé prioritaire pour 71% des Français, alors même que le port de lunettes recule. Une tendance particulièrement inquiétante sur les routes, puisque "90% des informations nécessaires à la conduite d'un véhicule passent par la vue", souligne l'organisation. Dans le détail, ces comportements imprudents se multiplient surtout chez les motards : 38% de ceux ayant des problèmes de vision ne portent pas leurs lunettes, une hausse spectaculaire de 22% depuis 2021. Côté automobilistes, ils sont 42% à le faire, soit une augmentation de 8% en deux ans, tandis que le chiffre grimpe à 40% pour les usagers du vélo ou de la trottinette.