Intoxications au monoxyde de carbone pendant l'hiver : les conseils pour limiter les risques

L'arrivée de l'hiver signifie également la hausse des risques d'intoxication au monoxyde de carbone avec l'utilisation des appareils de chauffage. Le ministère de la Santé publie une série de recommandations pour limiter les risques, et les consignes à suivre en cas d'intoxication.

Les températures refroidissent, l'hiver arrive... et les risques d'intoxication au monoxyde de carbone augmentent. Cette substance indétectable, mais dangereuse, voire mortelle pour l'Homme, peut être inhalée lors de l'utilisation d'un appareil de chauffage utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence, pétrole, etc). Or, "chaque année en France, environ 1300 épisodes d'intoxication surviennent par accident impliquant près de 3000 personnes", met en garde le ministère de la Santé dans un communiqué. Il distille plusieurs conseils pour limiter les risques.

Dans votre logement, "faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d'eau chaude, ainsi que les conduits de fumée des cheminées ou des poêles", préconise le ministère. Ces vérifications doivent avoir lieu "au moins une fois par an, avant l'hiver et impérativement avant toute remise en fonctionnement". Le gouvernement recommande également des gestes simples, comme l'aération du logement "au moins dix minutes par jour, même s'il fait froid", et le maintien des "systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement", sans obstruer "les entrées et sorties d'air".

Que faire en cas d'intoxication ?

Les intoxications peuvent aussi survenir via des appareils de chauffage mobiles. Outre le respect des consignes d'utilisation, le ministère rappelle de "ne jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu", mais également de ne pas utiliser en intérieur "les groupes électrogènes et les braseros".

Dangereux, le monoxyde de carbone est aussi piégeux, car il est inodore, incolore et non irritant. Se rendre rapidement compte d'une intoxication est indispensable, car si elle est importante, elle peut "conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes", avertit le ministère de la Santé. Plusieurs symptômes permettent de la repérer, comme des maux de tête, de la fatigue, des nausées ou des vertiges, qui "peuvent toucher plusieurs personnes au sein d'un même foyer".

Si vous êtes victimes ou témoins d'une telle situation, plusieurs consignes sont données par le ministère : aérez immédiatement, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours. "La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les premiers symptômes et peut nécessiter une hospitalisation", conclut-il.