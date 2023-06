Que faire quand on découvre un nid de guêpes ou de frelons chez soi ?

Il existe deux genres de frelons : les européens et les asiatiques. Si le premier n’est pas dangereux et a pour rôle de réguler l’écosystème, le second est bien plus dangereux. Le frelon asiatique pique plus profondément que son cousin européen et menace la biodiversité. Les insectes pillent les ruches et tuent les abeilles. Pour se débarrasser de ce genre de nuisibles, l’État recommande de n’appeler les pompiers qu’en “cas de danger imminent : proximité avec une école, d'un hôpital, nid au sein d'une habitation”. Pour le reste, “il appartient au propriétaire privé de solliciter (à ses frais) l'intervention d'un professionnel de la destruction des nids de frelons asiatiques” peut-on lire sur le site gouvernemental.