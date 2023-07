Que mettre dans sa trousse de survie quand on part à l'étranger ?

D’après le site de l’Assurance maladie, il y a des indispensables à mettre dans son sac avant de partir à l’étranger. On commence par y mettre du matériel pour soigner les petites blessures, c’est-à-dire du désinfectant, du sparadrap, des pansements et des bandes de contention. Selon votre destination et ses spécificités, il faudra emporter du répulsif anti-moustiques, de la crème solaire, de la pommade anti-démangeaisons, du collyre et de la crème pour les brûlures et les coups de soleil. Pensez également à prendre des médicaments contre la diarrhée, les nausées, pour traiter les douleurs et les allergies. Bien sûr, si vous suivez un traitement, il est important d’assurer le stock nécessaire avec une copie de l’ordonnance si besoin.

Pour être certain de ne rien oublier, renseignez-vous sur les conditions de vie du pays. Il peut être intéressant de savoir si l’eau peut être consommée en Inde, sur les différentes maladies qui peuplent la région africaine, sur les vaccinations supplémentaires nécessaires, etc.