Que penser des patchs "anti-stress" mis en avant pas des célébrités comme Meghan Markle ?

En lieu et place de données factuelles, on trouve par contre plusieurs témoignages de clients. Des récits qui pourraient satisfaire un consommateur, mais pas un scientifique. Au contraire, il s’agit aux yeux d'Anna Beyeler d'un "signal d'alarme". "Faire appel à l'expérience personnelle d'individus pour la généraliser à une population, c'est l'exact opposé de la méthode scientifique." Non pas parce que ces clients satisfaits, comme l'épouse du prince Harry, pourraient mentir. Mais parce que leur expérience risque d'être le résultat d'un effet placebo. Comme le rappelle l'Inserm, cela se produit "lorsque l'effet psychologique ou physiologique associé à la prise d'une substance inerte (comme une pilule de sucre ou une solution saline), qui n'a aucun effet pharmacologique documenté", engendre des effets bénéfiques pour l'individu. Un phénomène qui pourrait se retrouver même hors du cadre médical. "Tout comme lorsqu'un soignant vous parle et qu'il vous donne un médicament dont il détaille les effets, ici l'effet positif pourrait être créé par le marketing autour du patch", relève la chercheuse Anna Beyeler. Une hypothèse qui est aussi celle du psychiatre Guillaume Fond. Dans les pages d'Allodocteur, il ajoutait que "plus on paie cher un produit, plus on s'attend à ce qu'il fonctionne".