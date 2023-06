Que valent les "patchs anti-ondes", vantés par des influenceurs ?

Voilà un moment que ces produits sont promus par des influenceurs très populaires, via des partenariats rémunérés. En mai 2022, la marque suisse Fazup était passée par Enjoy Phoenix pour faire connaitre ses patchs à ses 6 millions d’abonnés sur Instagram. En parallèle, il est très simple d’acheter ce type de produits en ligne, comme sur la plateforme Amazon qui en propose des dizaines pour des sommes modestes. Or, aucune étude scientifique n’a prouvé leurs bienfaits pour la santé ou tout bonnement leur efficacité dans l’élimination des ondes. Comme le rappelle la DGCCRF, dans une publication désormais affichée sur le compte de Capucine Anav, "une absorption complète et efficace des ondes mobiles et l’utilité du produit pour la santé du consommateur" n’ont pas été "démontrées par des éléments scientifiques probants et vérifiables".

D’abord, le lien entre le développement de maladies, comme des cancers, et l’exposition aux ondes n'est pas démontré à ce jour. En 2021, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) a réaffirmé qu’"à l’heure actuelle, il n’existe pas de preuve d’effet sanitaire lié à des expositions à des sources de champs électromagnétiques correspondant aux usages numériques courants". L’agence se dit tout de même vigilante et mène encore des travaux de recherche sur la question.