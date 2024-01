Quel est le meilleur moment de la journée pour consommer des protéines ?

Les protéines sont le meilleur nutriment dont a besoin notre organisme. Votre besoin journalier dépend de votre poids et de votre âge. Il est important de ne pas consommer toutes ses protéines d’un coup, mais de les répartir sur la journée.

Notamment connues pour être bénéfiques aux sportifs qui souhaitent entretenir leurs muscles, les protéines sont également plus que bonnes pour votre organisme. En effet, les protéines figurent parmi les nutriments les plus importants, puisqu’elles sont une source d’énergie. Aussi, elles sont essentielles à la croissance et jouent un rôle dans la prévention des infections et des maladies. Mais y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour en consommer ?

"Toutes les trois à quatre heures environ"

La réponse est non. Au contraire ! Vous ne devez surtout pas consommer de sources de protéines à un seul moment de votre journée, mais étaler vos apports tout du long afin de maintenir des niveaux d’énergie stables et de soutenir la croissance musculaire. Une étude menée par le service de recherche agricole du ministère américain de l’Agriculture (USDA) démontre que "répartir l’apport en protéines toutes les trois à quatre heures environ en doses modérées plutôt que de grandes quantités à la fois est plus optimale".

Et la raison est toute simple : cela est dû à la façon dont notre corps métabolise les protéines et leurs éléments constitutifs, les acides aminés. Contrairement aux glucides et graisses excédentaires qui sont stockés, les acides aminés ne sont pas conservés sous cette forme. Une fois que l’organisme a utilisé ce qu’il peut des protéines consommées lors d’un repas, les acides aminés sont ensuite convertis en graisse ou en glucose.

Comment les répartir sur la journée ?

Pour répartir au mieux vos apports en protéines, il est recommandé d’en prendre un peu à tous les repas. Le matin, par exemple, troquez vos tartines de confiture ou vos céréales pour des œufs (au plat, brouillés ou à la coque, comme vous le souhaitez), avec du fromage blanc. Ce petit-déjeuner vous collera au corps, et vous ne ressentirez pas de fatigue ou de faim avant le repas du midi.

Pour votre déjeuner, tablez sur du blanc de poulet, du saumon ou de la dinde. Et si vous soupez tard dans la soirée, vous pouvez vous autoriser une collation à base d’oléagineux (amandes, noix, etc.) ou de fruits séchés. Pour le dîner, privilégiez une source de protéines que vous n’aurez pas consommée durant la journée, ou bien, tournez-vous vers une source de protéines végétales.

À quelle quantité ?

Tout va dépendre de votre activité physique, de votre poids, et de votre âge. Les besoins d'une personne sédentaire sont d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids et par jour (soit 44 g par jour pour une femme de 55 kilos, ou 64 g par jour pour un homme de 80 kg). Ces besoins augmentent à 1,2 à 1,6 g/kg/jour pour les sportifs. Cependant, les personnes âgées doivent avoir un apport en protéines plus important. Pour une personne de plus de soixante ans, il est d'environ un gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Pour les enfants en bas âge, l’apport est de 2 g par kilo, et 1,2 g de protéine par kg chez l’adolescent.

Toutefois, attention au surdosage : l’élimination des acides aminés inutilisés peut fatiguer le foie et les reins, voire aggraver une insuffisance rénale. Ces cas sont rares, mais ne sont pas à négliger.