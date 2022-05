La meilleure heure pour faire du sport serait différente pour les femmes et les hommes

Le projet a réuni 30 hommes et 26 femmes, pour suivre un programme sportif (fitness, étirements, sprint, résistance et endurance) pendant 12 semaines. Tous étaient actifs, en bonne santé et âgés entre 25 et 55 ans. Le groupe a été scindé en deux, une partie s’entraînait le matin avant 8h30 et le reste reproduisait exactement les mêmes exercices le soir entre 18h00 et 20h00. Un programme alimentaire a été spécialement conçu pour eux. Les chercheurs ont donc surveillé tout au long de l’étude, l’évolution des tensions artérielles, de la graisse corporelle, de la flexibilité, de la force et de la puissance aérobie de chacun.

D’après les résultats, la totalité des personnes ayant participé à cette expérience ont amélioré leur état de santé global et leurs performances durant ces 12 semaines. Néanmoins, des petites divergences au niveau du bilan laissent penser que l'heure idéale de la journée pour faire de l'exercice physique est différente pour les femmes et les hommes.