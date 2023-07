Quel est le mode d'emploi d'une bonne sieste réparatrice ?

Les spécialistes du sommeil recommandent des courtes siestes, de dix à vingt minutes. Elles sont beaucoup plus efficaces et réparatrices et évitent la phase de somnolence après le réveil. Il est alors conseillé d’utiliser une alarme pour ne pas dépasser cette durée. Quant au moment idéal pour faire les siestes, c’est plutôt l’après-midi ? Vous avez déjà sûrement expérimenté ce sentiment de somnolence après le repas : celui-ci est accompagné d’une baisse significative de vigilance. Une petite sieste peut être idéale pour vous redonner le regain d’énergie pour terminer votre journée.

De préférence, choisissez un endroit calme, sombre et silencieux. Si vous avez un lit, c’est encore mieux ! Si vous ne réussissez pas à vous endormir, c’est peut-être que vous n’êtes pas si fatigué que cela. Votre cerveau a alors juste besoin d’un temps calme. Offrez-le-lui avec un moment de méditation ou de respiration en pleine conscience.