Quel type de pain choisir quand on veut maigrir ?

D’après Frédéric Maton, médecin et nutritionniste du sport, “il faut privilégier les pains riches en minéraux et en fibres”. C’est le cas du pain complet, du pain aux céréales, du pain dit “de campagne” ou du pain de seigle. “La digestion de ces pains et l’assimilation de l’énergie qu’ils apportent sont progressives” affirme le spécialiste. Ces pains sont également parfaits pour les sportifs.

Au contraire, les pains blancs et de mie sont à éviter au petit-déjeuner : ils se digèrent très vite et augmentent le risque de fringale dans la matinée. Si vous suivez un régime, il est tout à fait possible de faire votre pain vous-même.