Elle sévit au Royaume-Uni : quelle est cette hépatite inconnue qui touche les enfants ?

Jamais répertoriée, cette étrange maladie touche principalement les enfants de moins de 10 ans. Le 5 avril, l'OMS a été notifiée de 10 cas d'hépatite aiguë sévère en Écosse chez des sujets "auparavant en bonne santé". "Sur ces 10 cas, neuf ont présenté des symptômes en mars 2022 tandis qu'un cas a présenté des symptômes en janvier 2022", a détaillé l'agence spécialisée des Nations unies. Trois jours plus tard, les autorités britanniques ont réévalué à 74 le nombre de cas. Certains ont nécessité un transfert dans un service spécialisé dans les maladies du foie. Six enfants ont dû subir une transplantation. Moins de cinq cas confirmés ou possibles ont en outre été rapportés en Irlande et trois en Espagne. Aucun décès n'a été à déplorer.

Comme le rapporte UK Health Security Agency, cette hépatite se manifeste par une série de symptômes : "une urine foncée, des selles pâles et grises, des démangeaisons cutanées, un jaunissement des yeux et de la peau, des douleurs musculaires et articulaires, une température élevée, une fatigue anormale, une perte d'appétit et des maux de ventre." "Nous travaillons pour sensibiliser les professionnels de la santé, afin que tout autre enfant susceptible d'être affecté puisse être identifié tôt et que les tests appropriés soient effectués", a indiqué la Dr. Meera Chand, directrice des infections cliniques et émergentes à l'UKHSA.