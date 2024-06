Le mois de juin marque le début des inscriptions aux activités périscolaires pour la rentrée de septembre. La Sécurité sociale recommande une activité physique de trois heures par jour pour les enfants dès l'âge de trois ans. Comment motiver ses enfants à faire du sport ? Les conseils d'Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pour un enfant en bonne santé, la Sécurité sociale préconise trois heures d’activité physique par jour dès l’âge de trois ans. Par activité physique, on entend courir, sauter, bouger, se dépenser, jouer au parc. Surtout, il est important de ne pas laisser un enfant en bas âge, immobilisé plus d’une heure, assis ou dans une poussette par exemple. Il n’y a pas vraiment d’âge pour se mettre à l’activité physique ou sportive, mais il est intéressant de savoir de quelles activités on parle. Les explications d’Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Choisir une activité correspondant à l’âge de l’enfant

Avant l’âge de cinq ans, il est préférable d’éviter les activités avec un cadre trop strict. On privilégie le jeu, l’éveil corporel pour favoriser l’apprentissage des mouvements de base. À partir de six ans, les enfants sont capables de mieux contrôler leurs émotions, ils se canalisent davantage et c’est à partir de ce moment qu’ils expriment leur envie de s’inscrire à un club, de faire des activités, voire participer à des compétitions ou des tournois.

Les avantages de l’activité chez les enfants

Commencer un sport très jeune aide le squelette à mieux se construire et se maintenir et les muscles se renforcent. Cela permet aux enfants à garder un poids sain, mais aussi de développer la coordination, l’équilibre et la motricité en général, notamment les programmes de bébés nageurs ou la baby gym. Le sport est aussi bon pour l’école. En effet, une activité physique stimule la créativité, la concentration, la mémoire et cela a un effet bénéfique pour la scolarité de l’enfant. Enfin, le sport est bon pour la santé mentale puisque, comme pour les adultes, il réduit le stress, l’anxiété, la confiance en soi. Le sport libère des endorphines, l’hormone du bonheur et il éloigne les enfants des écrans. Enfin, s’inscrire à une activité sportive impose le respect de certaines règles, de la hiérarchie, des horaires. Il apporte un cadre, une discipline à l’enfant et apprend la performance individuelle, mais aussi la force du collectif. C’est, en quelque sorte, une manière de préparer les enfants à la vie d’adulte.