Quelles sont les raisons scientifiques qui expliquent le hoquet ?

Incontrôlable, le hoquet peut parfois être gênant dans certaines situations, surtout lorsqu’il a du mal à passer. Ce réflexe respiratoire se traduit par des secousses plus ou moins bruyantes. Anodin et sans gravité quand il ne devient pas chronique, le hoquet concerne tant les hommes que les animaux vertébrés.

Mort en 1991 à l’âge de 97 ans, l’Américain Charles Osborne détient le record du hoquet le plus long avec soixante-huit ans ! Rassurez-vous, il s’agit d’un cas médical, car en général les hoquets ne durent jamais plus de quarante-huit heures. Au-delà, il convient de consulter. Le mécanisme de ce réflexe naturel s’explique scientifiquement. En revanche, les causes restent encore floues.

À quoi est dû le hoquet ?

Le hoquet se produit lorsque les muscles respiratoires (diaphragme et muscles intercostaux) se contractent involontairement pendant la fermeture de la glotte. Cette contraction régulière et spontanée s’accompagne d’un "hic" caractéristique qui fait vibrer les cordes vocales.

Parfois douloureux quand il se produit au moment de l’inspiration, le hoquet reste toutefois banal et finit par s’estomper tout seul. À ce jour, aucun remède maison comme se faire peur ou boire à l’envers en se bouchant le nez n’a permis de faire passer le hoquet à coup sûr.

En 2021, une équipe de scientifiques américains a réussi à mettre au point une paille brevetée efficace à 92 %. Nécessaire pour sa mise au point, une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue médicale Jama Network révèle que cette paille spéciale permet de créer chez la personne une aspiration renforcée pour faire monter l’eau tout en déclenchant une contraction du diaphragme. La déglutition qui s’ensuit, active le nerf vague. Cela fait barrage au phénomène indésirable.

À défaut de paille, le Vidal recommande de ne pas consommer en excès de la nourriture épicée, de l’alcool ou des boissons gazeuses. Il vaut mieux éviter de manger trop rapidement afin de ne pas avaler de l’air. L’aérophagie ainsi qu’une irritation de l’œsophage peuvent causer le hoquet, au même titre que le stress, l’excitation ou une émotion forte.

Les bébés, particulièrement sujets au hoquet

Avant même de naître, les bébés hoquettent dans le ventre de leur maman. Ils expérimentent un réflexe qui leur deviendra ensuite familier. L’enfant s’avère davantage concerné par le hoquet que les adultes. Il intervient surtout après la tétée ou la prise du biberon. Si votre nourrisson a l’habitude de boire rapidement en avalant de l’air, il risque d’être sujet au hoquet. Il disparaît de lui-même, généralement après le rot. En grandissant, le hoquet devient récurrent quand votre progéniture mange trop goulûment.

Un réflexe primitif hérité des amphibiens ?

Une théorie relayée par le National Geographic émet l’hypothèse que le hoquet serait un réflexe primitif, apparu il y a 360 millions d’années quand les hommes sont passés de la mer à la terre. Les scientifiques se sont rendu compte que les têtards développent un mécanisme similaire qui leur permet de vivre à la fois dans l’air et dans l’eau. Pour éviter d’avoir de l’eau dans les poumons, les amphibiens ferment automatiquement leur glotte, utilisant ainsi un réflexe proche du hoquet.