Quels aliments privilégier pour lutter contre les nausées de grossesse ?

Souvent banalisées et considérées comme les signes habituels de la grossesse, les nausées concernent entre 50 à 90 % des femmes enceintes. Pendant le premier trimestre de la grossesse, consommer certains aliments comme le gingembre permet de les combattre naturellement. Attention, en cas de nausées et vomissements sévères, il vaut mieux consulter, car il peut s’agir d’une hyperémèse gravidique qui touche environ 4 % des futures mamans.

Nommée GDF15, cette hormone serait responsable des nausées et vomissements pendant la grossesse. Elle est produite par le fœtus et a fait l’objet d’une étude menée par des scientifiques de l’Université de Cambridge, des chercheurs d’Écosse et de Sri Lanka. Publiés en décembre 2023 dans la revue scientifique Nature, les résultats pourraient ouvrir la voie à des traitements. En attendant, les femmes enceintes peuvent se tourner vers certains aliments afin de diminuer les symptômes.

Le gingembre, l’aliment contre la nausée par excellence ?

À ce jour, le gingembre est le seul traitement naturel et sans effets secondaires officiellement reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé contre les nausées de grossesse. D'après une étude réalisée par une équipe de chercheurs canadiens en 2016, le gingembre soulagerait les nausées et les vomissements chez une femme sur trois.

Recommandé pour prévenir le mal des transports, le gingembre se révèle une bonne alternative aux médicaments anti-nauséeux. On peut le consommer sous différentes formes : confit, râpé, en poudre ou infusé.

Les tisanes à base de gingembre permettent de se prémunir contre les haut-le-cœur. On peut l’associer au citron, qui lui aussi possède des vertus anti-nausées. Préparez-vous un thermos et sirotez régulièrement votre tisane pour chasser les nausées et bien vous hydrater.

Les fruits qui soulagent les nausées de grossesse

Aucun fruit ne combat véritablement les nausées pendant la grossesse. Cependant, certains d’entre eux atténuent les effets. Mangez plutôt des fruits citrins comme l’orange, la mandarine, le citron ou le pamplemousse. Et pour réduire l’excès d’acidité de votre estomac, rien de tel que la banane.

Parce qu’il est préférable de fractionner les repas et de se nourrir en petites quantités pour éviter les nausées, on peut consommer des fruits séchés comme les abricots secs pendant une collation. Choisissez de préférence des fruits sans sulfites achetés en magasins bio.

De leurs côtés, les fruits à coques (amandes, noisettes, noix…) font partie des recommandations de Santé publique France. Sources d'oligo-éléments, vitamines et protéines, ils se digèrent bien.

Que peut-on manger pendant une fringale ?

Facile à digérer, le riz blanc cuit à l’eau reste une valeur sûre à inscrire au menu. On le mange en petites quantités afin de mieux stabiliser l’estomac sans l’irriter. Mais les gourmandes risquent de rester sur leur faim.

En cas de fringales, les biscuits salés comme les chips et les bretzels restent des options efficaces. On peut aussi grignoter une biscotte ou du pain grillé. Recommandés par l’Hôpital d’Ottawa, tous ces aliments figurent en bonne place dans leur livret à l’attention des femmes enceintes. Attention toutefois à l’excès de sel, il augmente le risque d’hypertension chez la future maman.