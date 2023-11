Quels gestes adopter en cas de crise d’épilepsie chez l’enfant ?

Pour qu’un enfant soit diagnostiqué comme épileptique, il faut compter plus de deux crises et avoir réalisé plusieurs examens auprès d’un neuropédiatre. Une fois le verdict tombé, il est important que toutes les personnes de son entourage sachent comment réagir en cas de crise. Si les convulsions peuvent être impressionnantes, elles durent en moyenne cinq minutes. Au-delà de cette durée, il est recommandé de contacter le Samu ou le 144. Dans tous les cas, il est important de garder son calme et d’adopter les bons gestes.